'Afrika'ya aşı sevkiyatı yavaşladı'

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basına yaptığı açıklamada, aşı tedarikinde yaşanan yavaşlamanın, aşı üreten ülkeler arasında bulunan Hindistan'da salgının hızla yayılmasından kaynaklandığını söyledi.

Moeti, kıtanın şubat-mayısta Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 66 milyon doz aşı beklediğini ancak bunun 18 milyonunun ulaştığı bilgisini paylaştı.

Aşının Afrika'da üretilmesi için büyük bir ilgi ve baskı olduğunu kaydeden Moeti, bunun orta ve uzun vadede çözüm olabileceğini vurguladı.

Kıtadaki ülkeler arasında aşı tedarikinde de adaletsizlikler olduğunu belirten Moeti, "Seyşeller nüfusunun yüzde 67'sini aşılarken 14 Afrika ülkesi nüfusunun yüzde 1'ini aşılayabilmiş değil, 4 ülke ise aşılamaya başlayamadı." dedi.