Air Canada çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkaracak

Kanada'nın en büyük havayolu şirketi Air Canada 20 bin personelini işten çıkaracağını açıkladı. Toplam 38 bin personeli bulunan şirket, Covid-19 salgınını karara gerekçe olarak gösterdi.

İşten çıkarmalar için tarih 7 Haziran olarak belirlendi.

Havayolu şirketi, salgın yüzünden getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle tarifeli uçuşlarını yüzde 95 azaltmak durumunda kalırken, eski uçuş sıklığına yakın zamanda dönülmesinin zor olacağını belirtti. Yalnızca beş uluslararaası havaalanına uçuş gerçekleştiren şirket 200 uçağını beklemede tutuyor.

Bu dönemin 11 Eylül saldırılarından ve 2008 mali krizinden bile daha kötü olduğunu kaydeden şirketin tepe yöneticisi Calin Rovinescu yaşananları ticari havacılığın en karanlık dönemi olarak niteledi.

Şirket mart ayında maliyetleri azaltmak amacıyla personelinin yarısının işine son verileceğini açıklamış, nisan ayında hükümetin destek programı ile 16 bin 500 personeli yeniden işe almıştı.

Air Canada yılın ilk çeyreğinde 1,05 milyar Kanada Doları (yaklaşık 5 milyar Türk Lirası) kaybettiğini açıkladı. Şirket bir yıl önce, 2019 yılının aynı döneminde 345 milyon Kanada Doları kar etmişti.