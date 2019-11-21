Akdeniz'de göçmen faciası: 67 ölü

Akdeniz’de Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Botta bulunan sığınmacılardan 67'si öldü.

İtalyan ANSA ajansının Akdeniz’i geçmeye çalışanlara bağımsız acil yardım desteği sunan “Alarmphone” isimli internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Libya’ın başkenti Trablus açıklarında yeni bir sığınmacıları taşıyan bot battı İleri Haber'in aktardığına göre Alarmphone’u arayan bir balıkçı Libya açıklarında yaşanan olayı aktararak sığınmacılardan 30'unun kurtarıldığını 67'sinin öldüğü bildirdi. Görgü tanıkları ise ifadelerinde, balıkçıların yerel saatle 17.00 sularında Trablus açıklarında sönmüş bir bot ve çevresinde denize düşmüş çok sayıda sığınmacı bulduğunu dile getirdi. Balıkçıların, Libya Sahil Güvenlik güçlerini yardım için aradıkları ancak ulaşamadıkları da ifade edildi.

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