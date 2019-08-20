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20 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Akdeniz'de kurtarılan göçmenler 19 gündür gemide bekletiliyor

20 Ağustos 2019, Salı 14:17
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, gemideki göçmenlerden bazılarının panik atak geçirdiğini ve bazılarının deniz atladığını belirterek, çaresiz bir durumda olduklarını bildirdi.

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle iki hafta denizde seyrettikten sonra perşembeden bu yana İtalya'nın Lampedusa Adası'nın 800 metre açığında limana girmesi izin verilmediği için bekleyen Open Arms gemisindeki göçmenlerin akıbetine ilişkin belirsizlik sürüyor. 

Open Arms, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, göçmenlerin denizde 19'uncu günü geride bıraktığını belirterek, "Çılgınca bir gece ve suda bir insan. Önce acil tıbbi tahliye ve bu sabah bir adam, karşısındaki karaya ulaşmak için denize atladı. Bunların arasında panik atak geçiren bir kadın. Çaresiz bir durum." ifadeleri kullanıldı.

STK, gemiden can yelekleriyle Lampedusa'ya doğru yüzmek için denize atlayan göçmenlerin görüntüsünü de paylaştı. Denize atlayan göçmenler, İtalyan sahil güvenliğince kurtarıldı.

Öte yandan, dün gece gemiden 9 göçmen daha tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle tahliye edildi. Gemiden son inen göçmenlerin bazılarında kalpte ritim bozukluğu, görme bozukluğu, depresyon ve bazı psikolojik şikayetlerin tespit edildiği kaydedildi.

"İspanya'ya gidecek durumumuz yok"

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Proactiva Open Arms kurucusu Oscar Camps, "Balear adalarına seyredecek durumumuz yok. Güvertede sürdürülemez bir durum var. Göçmenler çok yorgun ve ekip de gücünün sonunda. Ayrıca teknenin de revizyona ihtiyacı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Camps, bütün bu nedenlerden dolayı 800 metre ötelerindeki Lampedusa'nın kendileri için tek güvenli liman olduğunu ifade etti.

İspanyol hükümetinin önce Algeciras ardından Balear adalarından Minorka'yı Open Arms'a açmasına ve İtalya'nın da Open Arms'a lojistik destek vereceğini belirtmesine karşın geminin Lampedusa açıklarındaki bekleyişi sürüyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, İspanyol hükümetinin iki gündür Open Arms'a her türlü desteği vereceğini belirtmesine rağmen geminin Lampedusa önündeki bekleyişine anlam veremediği ifade edildi.

"Open Arms" hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de üç farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke ise bu talebe, olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

AA

Etiketler: Akdeniz, göçmen, Proactiva Open Arms, İtalya, İspanya
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