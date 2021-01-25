Aksa baskınları Müslümanların duygularını provoke ediyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın sınırları içinde yer alan Kubbetu’s Sahra Camii’ne düzenlediği baskının Arap ve Müslümanların duygularını provoke ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Kubbetu’s Sahra Camii’ne girerek restorasyonda çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu baskının, El-Mervani Camii’ndeki periyodik bakım çalışmalarının engellenmesinden bir gün sonra gerçekleştiği vurgulandı. Açıklamada, “Mescid-i Aksa’nın karşı karşıya olduğu durum, bölgeyi dini çatışma alanına sürükleme çağrısıdır.” ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere uluslar arası kurumlara “Kudüs’te Müslüman ve Hıristiyanlara ait kutsal mekânlara yönelik saldırılar karşısındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri” çağrısında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 260

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.