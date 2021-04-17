Aksa’ya dokunmayın!

ÜRDÜN, MESCİD-İ AKSA’YA YÖNELİK HUKUKSUZ EYLEMLERİ VE İHLÂLLERİNE KARŞI İSRAİL’E DİPLOMATİK NOTA VERİRKEN, İİT, FİLİSTİN YÖNETİMİ VE FİLİSTİNLİ ÂLİMLER BİRLİĞİ, BU İHLÂLLERİNİN DURDURULMASI ÇAĞRISI YAPTI.

FANATİK YAHUDİLERİN BASKINI KINANDI

Ürdün, Mescid-i Aksa’ya yönelik hukuksuz eylemleri ve ihlâllerine karşı İsrail’e diplomatik nota vererek tepkisini iletti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesini, Harem-i Şerif’in içindeki İslâm Müzesi’ne çıkan Silsile (Zincirli) Kapısı’nın kilitlerinin kırılmasını ve kutsal mabedin hoparlör kablolarının kesilmesini kınadı. Olayla ilgili İsrail’e nota verdiklerini kaydeden Fayiz, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te işgalci güç olarak yükümlülüklerini uluslar arası hukuka uygun olarak yerine getirmesi, tarihî ve hukukî statükoya tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Fayiz, İsrail’den kışkırtıcı eylemleri durdurmasını, Ürdün Vakıflar, İslâmî İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresinin otoritesine saygı göstermesini istediklerini belirtti. Fa- yiz, Mescid-i Aksa’nın 144 dönümlük tüm sahasının Müslümanlara ait ibadet yeri olduğunu hatırlattı.

İSLÂM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI KINADI

İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın (İİT), İsrail polisi korumasındaki 185 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadığı bildirildi. Suudi Arabistan merkezli İİT’den yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin Mescid-i Aksa avlusunda ibadet edenlere saldırdığı, caminin bazı kapılarını kırdığı belirtildi. Yapılan kınama açıklamasında, “düşmanca ve provokatif saldırının kutsal değerlere saygısızlık” olduğu ifade edilirken, insan haklarının da serbestçe ihlal edildiğine dikkat çekildi. Devam eden saldırıların bütün sorumluluğunun İsrail’e ait olduğu kaydedilen açıklamada, uluslar arası topluma İsrail’in şiddeti, gerilimi ve nefreti körükleyen ihlâllerine son vermesi adına gerekli adımların atılması için çağrıda bulunuldu.

ABD VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Filistin Dışişleri Bakanlığı başta ABD yönetimi olmak üzere uluslar arası toplumdan İsrail’i yerleşim yerleri inşalarını durdurmaya zorlayacak sağlam ve güçlü bir tutum sergilemesini beklediğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İşgal makamları, başta Doğu Kudüs ve çevresi olmak üzere Batı Şeria’daki yerleşim yeri, devasa yol ve tünellerin inşasını hızlandırdı.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu adımların müzakere edilmiş siyasî çözüm fırsatlarına zorluklar ve engeller oluşturacağı ayrıca üzerinde anlaşılan uluslar arası refe- ranslar temelinde barışa açılan kapıyı kapatacağı vurgulandı. Bu arada, Gazze’deki Filistinli Alimler Birliği, uluslar arası topluma, İslâmî kuruluşlara ve uluslar arası insan hakları kuruluşlarına İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlâllerini durdurması için çalışmaları çağrısında bulundu.