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13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Alman hükümeti: Saldırganlığa göz yummayız

13 Haziran 2019, Perşembe 17:16
Almanya’da Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Bremen şehrindeki bir camide Kur’Ân-ı KerÎmlerin yırtılmasına ve saygısızlık gösterilmesine dikkati çekerek, barışçıl şekilde ibadet edenlere karşı bu tür saldırganlığa göz yummayacaklarını söyledi.

Almanya’da Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkede camilere yönelik saldırıları kınadı. Seibert, başşehir Berlin’de düzenlenen basın toplantısında son dönemde ülkede artan cami saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.Alman hükümetinin camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılara karşı nasıl mücadele ettiğine ilişkin soru üzerine Seibert, “Federal hükümet adına,Müslümanların ibadethanelerine ve Almanya’da ibadetlerini serbestçe  yerine getirilmelerine yönelik her türlü  saldırıyı elbette kınadığımızı söyleyebilirim.” değerlendirmesinde bulundu. Seibert, Bremen şehrindeki bir camide Kur’ân-ı Kerîmlerin yırtılmasına ve saygısızlık gösterilmesine dikkati çekerek,  barışçıl şekilde ibadet edenlere karşı bu tür saldırganlığa göz yummayacaklarını söyledi.

Müslüman derneklerin, Alman hükümetinden, İslâm düşmanlığıyla mücadele için bir kişinin görevlendirmesi talebinin hatırlatılması üzerine de Seibert, böyle bir öneriden haberinin olmadığını ifade etti. Seibert, siyasetçilerin ve sivil toplumun bu tür saldırılara karşı net tutum sergileyerek “bu davranışların değerlere aykırı olduğunu” söylemesinin önemine işaret etti.     

Etiketler: Almanya, İslam, Müslüman, cami
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