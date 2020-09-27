Almanlar 3 Ekim’de camilerle tanışacak

Almanya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Açık Cami Günü” 3 Ekim’de yapılacak.

Almanya genelinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı derneklerde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Açık Cami Günü” 3 Ekim’de yapılacak. Açık Cami Günü’nün bu yılki teması Müslümanlar Koordinasyon Kurulu (KRM) tarafından “Özel zamanlarda İman” olarak belirlendi.Pandemi nedeniyle mart ayından itibaren din hizmetleri ve din eğitimi alanlarında yaşanılan süreci değerlendiren Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan, özellikle mart ayından itibaren bu salgının ibadet hayatını etkilediğini ve camilerin bu sebeple bir süre ibadete kapatıldığını hatırlattı.

FARKLI DİNLERDEN İNSANLAR ZİYARET EDİYOR

Eski Doğu ve Batı Almanya’nın birleşme günü olan 3 Mayıs’taki etkinliğin bu yılki temasının “Özel zamanlarda İman” olduğunu belirten Şahinarslan, 2007 yılından bu yana KRM bünyesinde İslami dini cemaatler tarafından ortaklaşa “Açık Cami Günü” etkinlikleri düzenlendiğini söyledi. Açık Cami Günü’nde farklı dinlerden kişilerin, cami ve İslam dini hakkında doğru bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla Köln DİTİB Merkez Camisi’ne davet ettiklerini ifade eden Şahinarslan, “Alman dostlarımıza ve komşularımıza faaliyet vesilesiyle İslâm inancının pandemi sürecinde insanlığa kattığı ahlâkî değerler ve toplumda birlikte yaşama kültürüne etkilerinin anlatılması ve topluma tanıtılması hedefliyoruz.” dedi.

ÂYET VE HADİSLER PAYLAŞILACAK

Bu yılki faaliyetlerin, Kovid-19 tedbirleri kap- samında hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirileceğini belirten Şahinarslan, şunları kaydetti:“Köln DİTİB Merkez Camii’ne gelen ziyaretçilere cami rehberlikleri refakat edecek. Ziyaretçiler, cami ve İslâm dini konusunda merak ettikleri sorulara da cevap bulabilecek. Caminin mimari fotoğraf sergisi ile birlikte sosyal, kültürel, dinî ve akademik çalışmaların yansıtılacağı tanıtım standları yer alacak. Almanya geneli cami derneklerinde de bir takım sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Faaliyet çerçevesinde ziyaretçilere DİTİB, İslâm ve cami olmak üzere ücretsiz broşürler dağıtılacak. Sosyal medya hesaplarından seçilen âyet ve hadisler paylaşılacak.”