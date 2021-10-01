Almanya’da Federal Vergi Mahkemesi: Kuzey Kıbrıs AB’ye dahil değil

Almanya’da Federal Vergi Mahkemesi, çocukları Kuzey Kıbrıs’ta üniversite öğrenimi gören ailenin çocuk para yardımı (Kindergeld) alamayacağına hükmetti. Almanya’daki en yüksek beş yargı organından biri olan, gümrük ve vergi konularındaki nihaî karar mercii, Kuzey Kıbrıs’ın fillen Avrupa Birliği’nin (AB) bir parçası olmadığını vurguladı.

Almanya’da yaşayan dâvâcı anne-babanın kızı Kuzey Kıbrıs’ta önce eczacılık, ardından diş hekimliği öğrenimi görmüştü. Ailenin Almanya’da çocuk para yardımı için yaptığı başvuru, “Yardımların Almanya’da, AB ya da Avrupa Ekonomik Birliğine dahil olan ülkelerde görülen öğrenimi kapsadığı, Kuzey Kıbrıs’ın bu kapsama girmediği” gerekçesiyle yetkili daire tarafından reddedilmişti. Ailenin buna karşı, Kuzey Kıbrıs’taki yönetimin uluslar arası tanınırlığının bulunmadığı, Kuzey Kıbrıs’ın hukuken AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir parçası olduğu yönündeki tezi mahkemede kabul görmedi. DW’deki habere göre Federal Vergi Mahkemesi, kararında uluslar arası hukukun değil, “AB hukukunun söz konusu devlette hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının” ölçüt alındığına, Ada’da siyasî çözüm çabalarının şimdiye kadar başarılı olmadığına işaret etti.

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