Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 1070 ölüm daha

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1070 artarak 37 bin 607'ye yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 bin 391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 835 bin 38'e çıktı. Son 24 saatte 1070 kişinin ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 607'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 474 bine ulaştı. Ülkede son 24 saatte 46 bin 332 kişi Kovid-19 aşısı oldu, böylece 27 Aralık'ta başlayan aşılama sürecinde 417 bin 60 kişi aşı yaptırdı. AA

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