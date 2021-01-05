Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 944 ölüm daha

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 11 bin 897 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 410’a ulaştı.
Son 24 saatte 944 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 35 bin 518’e, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 424 bin 700'e çıktı.
Açıklamada, tatil döneminin 3 Ocak'ta sona erdiği ülkede, eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların RKI’ya geç ulaşması nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.
Öte yandan, yoğun bakımda Kovid-19 kaynaklı 5 bin 678 hastanın tedavisinin sürdüğü, bunlardan 3 bin 181'inin solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.
AA