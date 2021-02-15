Almanya'da salgından ölenlerin sayısı 65 bini aştı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 65 bin 76'ya yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI​​​​​​​) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 426 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 338 bin 987’ye çıktı. Son 24 saatte 116 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 65 bin 76'ya yükseldi. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 128 bin 800'e ulaştı. AA

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