Almanya'da salgından ölenlerin sayısı 65 bini aştı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 65 bin 76'ya yükseldi.
Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 426 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 338 bin 987’ye çıktı.
Son 24 saatte 116 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 65 bin 76'ya yükseldi.
Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 128 bin 800'e ulaştı.
AA