Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a Almanya'da daimi olarak görevli ABD askerlerinden 9 bin 500'ünü çekme talimatı verdiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerlerinin sayısının üst limitinin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedildi. Bu talimatla halihazırda 34 bin 500 ABD askerinin görev yaptığı Almanya'dan 9 bin 500 asker çekilecek. ABD'nin mevcut planlamasına göre Almanya'da 52 bine kadar asker bulundurulabiliyordu. Öte yandan Pentagon, konuya ilişkin açıklama yapmadı. ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdü ve Almanya'nın Rusya ile ilişkileri yüzünden gerginlik vardı. Trump geçen hafta Almanya Başbakanı Merkel'i G7 zirvesine davet etmiş ancak Merkel Covid-19 riski nedeniyle zirveye katılmayacağını belirterek söz konusu daveti geri çevirmişti. Trump'ın asker çekme kararının arkasında Merkel ile arasındaki gerginlikten kaynaklanmadığı belirtiliyor. Euronews Türkçe

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