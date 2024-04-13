Almanya: İsrail soykırımını desteklemiyoruz

Hükümet, ‘Gazze’de İsrail soykırımını desteklediği’ suçlamalarını reddetti. geçen yıl İsrail’e askeri teçhizat ve silahlar da dahil olmak üzere 326,5 milyon euro değerinde silah ihracatını onayladı.

Alman hükümeti silah ihracatı sözleşmelerinin her birinin ayrı ayrı incelediğini ve insan hakları ve insancıl hukuk da dahil olmak üzere çok sayıda faktörün dikkate aldığını bildirdi. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Almanya geçen yıl İsrail’e askeri teçhizat ve silahlar da dahil olmak üzere 326,5 milyon euro değerinde silah ihracatını onayladı. Bu rakam 2022’ye kıyasla 10 kat artış anlamına geliyor. Haber Merkezi

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