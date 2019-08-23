"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Almanya nükleer faciaya karşı önlem alıyor

23 Ağustos 2019, Cuma 13:03
Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi, ülkede yaşanabilecek olası bir nükleer faciada halka dağıtılmak üzere 189.5 milyon iyot tableti edinildiğini duyurdu.

Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek herhangi bir nükleer santralin 20 kilometre çevresinde yaşayanlar için saklanan iyot tabletlerinin, Radyasyondan Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre artık 100 kilometrelik çevrede yaşayan herkes ve Almanya'nın tamamında çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için de hazır tutulması gerektiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı'nın danışma organı olan Radyasyondan Koruma Komisyonu, Japonya'da yaşanan Fukuşima felaketinden elde edilen tecrübeler doğrultusunda yeni bir rapor hazırlamıştı.

Etiketler: Almanya, nükleer facia, önlem
Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ali Babacan partisi için Aralık'ta harekete geçecek

    G7 zirvesi yarın Fransa'da başlıyor

    Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

    Amerika Patriot teklifini rafa kaldırdı

    Almanya nükleer faciaya karşı önlem alıyor

    'Halk ekonomiye rağmen Trump'ı desteklemiyor'

    Fransa'da yolsuzluk yaptığı iddia edilen belediye başkanı görevden alındı

    Kapanan şirket sayısında büyük artış

    İzmir'de ne kadarlık alanın yandığı açıklandı

    Atanan öğretmen sayısı 4 yılda yarı yarıya azaldı

    Dolar 1.5 ayın zirvesinde

    Brezilya Başkanı Macron'a sert tepki gösterdi

    Macron: Türkiye'ye karşı zayıflık göstermeyeceğiz

    ABD'nin füze denemesi BMGK'ye taşındı

    Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor

    3 milyon sivil daha tehlikede

    BM'den Hindistan'a 'Keşmir' çağrısı

    Arazözdeki suyla serinledi

    "Fyodor" Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderildi

    Trabzonspor, Yunanistan'dan önemli bir avantajla dönüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminde “fiilî güç kullanmak”
    Süleyman KÖSMENE

    Haccın ihmali günahları neden arttırdı?
    Genel

    Münazarat kitabını yayın, medyada gündem olsun
    Faruk ÇAKIR

    Lider iyi, yanındaki mi kötü?
    Cevher İLHAN

    Yargısız infazla “kayyum darbesi”-2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Nur-u Muhammedî, âlemin ruhu hükmünde
    Ali FERŞADOĞLU

    Namaz kötülükten uzak tutar
    Genel

    Macron: Türkiye'ye karşı zayıflık göstermeyeceğiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çaldıran’da açılan İttihad-ı İslâm kapısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.