Almanya nükleer faciaya karşı önlem alıyor

Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi, ülkede yaşanabilecek olası bir nükleer faciada halka dağıtılmak üzere 189.5 milyon iyot tableti edinildiğini duyurdu.

Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek herhangi bir nükleer santralin 20 kilometre çevresinde yaşayanlar için saklanan iyot tabletlerinin, Radyasyondan Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre artık 100 kilometrelik çevrede yaşayan herkes ve Almanya'nın tamamında çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için de hazır tutulması gerektiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı'nın danışma organı olan Radyasyondan Koruma Komisyonu, Japonya'da yaşanan Fukuşima felaketinden elde edilen tecrübeler doğrultusunda yeni bir rapor hazırlamıştı.