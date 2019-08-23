Amerika Patriot teklifini rafa kaldırdı

Amerika Dışişleri Bakanlığı’dan bir yetkili yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yapılan Patriot füze savunma sistemi satışı teklifinin artık masadan çekildiğini söyledi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararına karşı Amerika, Türkiye’ye Patriot sistemleri satmayı önermişti.

Ankara’nın Amerika’nın itirazına karşın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alma tercihi yapması iki ülke arasında bir süredir sorun teşkil eden konular arasında yer alıyor. Başkan Trump, daha önce eski Başkan Obama döneminde Türkiye’ye Patriot satılmasının engellendiğini bunun hata olduğunu dile getirmişti. Amerika Türkiye’nin S-400 yerine Patriot füze savunma sistemi satın alması için bir teklif sunmuştu.

Ancak Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alması ve teslimatın başlaması üzerine Amerika Patriot teklifini geri çekti.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili açıklamasında “Eğer S-400’lerin teslimatı başlarsa o zaman Patriot teklifimizi masadan çekeceğimizi Türkiye’ye sürekli olarak söyledik. Bizim Patriotlar için yaptığımız teklif artık geçerli değil” ifadelerini kullandı.