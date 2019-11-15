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15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Amsterdam'da bir ilk: Hoparlörden ezan okundu

15 Kasım 2019, Cuma 18:35
Amsterdam'da Faslıların gittiği Mavi Cami'de geçen hafta çatıdaki kablonun kesilmesi nedeniyle engellenen cuma ezanının hoparlörden okunması bu hafta tekrar denendi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ilk defa hoparlörden ezan okundu.

Çoğunlukla Faslıların gittiği Mavi Cami'de, cuma namazı ezanı geçen hafta yaşanan engellemeye rağmen bu hafta hoparlörden okundu.

Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunan ezanı dinlemek için dışarıda bekleyen cami cemaati ve semt sakinleri, ezanın okunuş anını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Caminin basın sözcüsü Nourdeen Wildeman, geçen hafta okunamayan ezanın bu hafta okunmasından mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Hollanda'da camilerin yüzde 7'sinde ezanın yıllardır hoparlörden okunduğunu fakat bunun başkent Amsterdam'da bir ilk olduğuna dikkat çeken Wildeman, "Semt sakinlerinin ezanın hoparlörden okunmasına farklı tepkiler var. Eleştiriler olsa da genel olarak tepkiler olumlu. Ezanın okunacağını ilan ettiğimizde yaygara kopsa da bu daha çok semt sakinlerinden değil siyasetçilerden geldi." diye konuştu.

Wildeman, "Biz Amsterdam'da yaşayan Müslümanlarız, burası bizim evimiz ve bu yüzden bu semtin de bir parçasıyız. Bu açıdan bakıldığında ezanın hoparlörden okunması bu semte ait olan bir şey aslında." değerlendirmesine bulundu.

Ezanın hoparlörden okunması ile ilgili bilgilendirmeyi akşamı yaptıklarını ve ilk defa camiye gelenler olduğunu belirten Wildeman, "Burada da güzel tepkiler aldık ve çok olumlu geçti. Biz semtin ortasında bir camiyiz ve kapımız herkese açık." ifadesini kullandı.

Wildeman, diğer kentlerde yıllardır hoparlörden ezan okunan camilerin etrafındaki semt sakinlerinin zaman geçtikçe duruma alıştığını, Mavi Cami etrafında yaşayanların da durumu benimseyeceğini dile getirdi.

Semt sakinlerinden Ursula van Spronsen, "Okunan ezan kulağa çok hoş geliyor. Bugün özellikle ezanı dinlemeye geldim. Daha önce de cami açıldığında dinlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Camiye çok yakın bir yerde oturuyorum, evimden çok fazla duyulmasa da her hafta dinleyebilirim." dedi.

Amsterdam'da bu duygu yaşamak için Bos en Lommer semtinden geldiğini söyleyen Samir El Kadaoui de ezanın hoparlörden okunmasının kendisinde farklı bir his oluşturduğunu da dile getirdi.

Geçen hafta ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, caminin çatısına giden kablonun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilmesi sonucu engellenmişti.

AA

Etiketler: Amsterdam, hoparlör, ezan
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