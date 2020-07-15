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15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Arjantin'de dikkat çeken 'vaka' hadisesi

15 Temmuz 2020, Çarşamba 12:00
Arjantin'de 35 gündür açık denizde bulunan ve açılmadan önce 14 gün karantinada kalan balıkçılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Tierra del Fuego eyaletine bağlı Ushuaia şehrinde demirli Etchizen Maru isimli balıkçı teknesinde 35 gün denizde avlanıp karaya dönen balıkçılar arasında Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 64'e yükseldi.

Denize açılmak üzere Tierra del Fuego'ya hava yoluyla gitmeden önce Buenos Aires'te Kovid-19 testi yaptırıp negatif sonuç alan ve bu eyalete vardıklarında 14 gün karantinada kalan balıkçılarda, hiçbir limana uğramadan geri dönmelerine karşın Kovid-19'a rastlandı.

Virüs çıkan mürettebattan belirtileri hafif olanlar teknede karantina altına alınırken, 3 kişi de hastaneye sevk edildi.

Tierra del Fuego Sağlık Bakanlığı, virüsün balıkçılara ne zaman bulaştığını belirlemek için test yapılacağını açıkladı.

Cumartesi Ushuaia Limanı'na demir atan teknede 7 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

Ülkenin güneyinde yer alan Tierra del Fuego eyaletinde şu ana kadar 205 kişide Kovid-19 görüldü.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 1903 kişinin ölümüne sebep virüse, 103 bin 265 kişide rastlandı.

Ülkede 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina uygulaması, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmıştı.

AA

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