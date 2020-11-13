Aşı kapanın elinde kalıyor

Birleşik Krallık merkezli Global Justice Now isimli kuruluş, ilaç şirketi Pfizer ve ortağı BioNTech’in ürettiği yüzde 90’dan fazla etkili olan deneysel koronavirüs aşısının yüzde 80’inin ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tarafından alındığını açıkladı.

Kendilerini daha adil ve eşit bir dünya oluşturmak için çalışan bir sosyal adalet kuruluşu olarak tanımlayan Global Justice Now, ABD ilaç devi Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen deneysel koronavirüs aşısında, Avrupa Birliği’nin 300 milyon, ABD’nin ise 600 milyon dozluk aşıyı garantiye aldığını ve Birleşik Krallık’ın da 40 milyon dozluk ön sipariş verdiğini öne sürdü. Kuruluş, aşıyı tedarik eden ülkelerin, dünya nüfusunun sadece yüzde 14’ünü oluşturduğu konusunda uyardı. Global Justice Now’un yöneticisi Nick Dearden, konuya ilişkin, “İlaç sisteminin ne denli eşitsiz olduğuna dair daha net bir örnek göremezsiniz. Bazıları milyarlarca pound kazanırken, diğerleri tedaviye gücü yetmediği veya satın alacakları bir ilaç kalmadığı için ölüyor. Bu değişmeli” dedi. Ankara - anka

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