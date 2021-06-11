Ateşkesin devamı için Gazze imar edilmeli

Hamas Siyasî Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, El-Aksa televizyon kanalına Gazze’nin imarı, Kudüs ve Filistinli gruplar arasındaki diyaloglara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayye, “Ateşkesin devam etmesi için son İsrail saldırılarında yıkıma uğrayan Gazze’nin yeniden imarı konusunda acele edilmesi gerekiyor” diyerek, Gazze’nin imarına ilişkin şantajı reddettiklerini ve herhangi bir siyasi taviz de vermeyeceklerini dile getirdi. İsrail’in Kudüs ve Aksa’da Yahudi yerleşimcileri dizginlemediği sürece “yüzlerinde şimşekler patlayacağı” uyarısında bulunan Hayye, şunları söyledi: “İsrail’de Bayrak Yürüyüşü konusu masada kaldıkça ateşkes konusu kırılgan olmayı sürdürecektir. Ateşkesi güçlendirmek isteyen bu sorunları ivedilikle çözmelidir.” AA

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