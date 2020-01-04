Avustralya’da orman yangınları 4 bin kişiyi yerinden etti

Avustralya’da eylül ayında başlayan ve yaklaşık 20 kişinin öldüğü orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangınlar nedeniyle kumsallara sığınan yaklaşık 4 bin kişinin tahliyesi için Avustralya Deniz Kuvvetlerine ait 2 savaş gemisi Victoria eyaletinin sahillerine gönderildi. Ülkenin güneydoğusundaki çok sayıda bölgede mahsur kalanlar, yangınlardan kaçmaya çalışıyor.

Avustralya’da orman yangınları hem insan hayatını, hem de vahşi yaşamı olumsuz etkiliyor. Eylül ayında başlayan yangınlarda şimdiye kadar bin 300 ev kül oldu, binlerce hayvan öldü ve onlarca insan kayboldu. Hafta sonu ise yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların beklendiği bölgede yangının daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.

Avustralya Deniz Kuvvetleri, yangınlar sebebiyle sahil bölgelerine sığınan 4 bin kişi için kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin güneydoğusundaki kasaba ve kentlerde yakıt ve gıda stoklarının azaldığı, insanların başka bölgelere kaçmaya başladıkları belirtilirken, sadece Yeni Güney Galler’de yaklaşık 4 milyon hektarlık orman bölgelerinin küle dönüştüğü belirtildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve yönetimine yönelik eleştiriler büyüyor. Çevre aktivistleri muhalefet, yönetimin iklim krizi ve beraberinde gelen orman yangınlarına müdahalede yetersiz ve etkisiz kaldığını belirtiyor.