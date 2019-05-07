Avustralya'daki protestoda bu kez yumurta kırılmadı

Avustralya'da yumurtalı protesto'dan bu kez de Avustralya Başbakanı Scott Morrison nasibini aldı. Eylemcinin Başbakan Morrison'un kafasına çarptığı yumurta kırılmadı.

Avustralya 18 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Seçim kampanyasına başlayan Başbakan Scott Morrison'un Albury kentindeydi. Morrison, salondaki kadınlarla sohbet ediyordu. O sırada bir protestocu başbakana arkasından yaklaştı ve elindeki yumurtayı kafasına vurdu. Ama yumurta kırılmadı. Avustralya Başbakanı'nın koruma ekibi hemen protestocuya müdahale etti. Ve salondan uzaklaştırdı. O arbede sırasında bir yaşlı kadında da yere düştü ama yaralanmadı. Başbakan Morrison, yumurtalı protestoyu "korkakça" diye niteledi. Protestocunun 25 yaşında olduğunu ve polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Morrison eylemle ilgili olarak “Çiftlikleri işgal eden aptallar’ ve ‘Militan birlikçiler’ ifadelerini kullandı, son dönemlerde ülkede artan vegan protestolara işaret etti. Ancak 24 yaşındaki kadın eylemci hükümetin Manus Adaları’nda tutulan mültecilere yönelik politikalarını protesto ettiğini söyledi. “Morrison bunu hak etti” dedi. Geçtiğimiz Mart ayında da, Avustralyalı aşırı sağcı politikacı Fraser Anning de, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında Müslüman karşıtı yorumları nedeniyle yumurtalı protestoya maruz kalmıştı.

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