Avusturya'da eski Başbakan Yardımcısı yolsuzluktan yargılanacak

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, kamuoyunda "Ibizagate" olarak bilinen skandal sonrası açılan soruşturma kapsamında yolsuzluktan yargılanacak.

Aynı zamanda aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) de eski başkanı olan Strache, suçlu bulunması halinde beş ila yedi yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. 2017'deki seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından hükümeti kurma yetkisi verilen Kurz, FPÖ ile koalisyon hükümetinde anlaşmıştı. Ancak 2019'da Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının görüntülerinin basına yansıması, 17 ay süren koalisyon hükümetinin sona ermesine yol açtı. Hükümeti bitiren skandal: Ibizagate İktidarın sonunu hazırlayan kriz, Strache'nin Rus bir kadınla ile yaptığı pazarlık görüntülerinin ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Strache, söz konusu kayıtlarda, Rus yatırımcının genel seçimlerde kendilerine destek vermesi durumunda bazı devlet ihalelerinde kolaylık sağlanacağı ifadelerini kullanmıştı. Görüntülerin İspanya’nın İbiza adasında kaydedilmesinden dolayı, olay haber manşetlerinde 'İbiza skandalı' olarak adlandırıldı. Euronews Türkçe

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