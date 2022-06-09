Ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'teki mahkemeden 3 yabancı askere idam cezası

Ukrayna’nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesinde teslim olan 3 yabancı asker, bölgedeki sözde mahkemece idam cezasına çarptırıldı.

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, Donetsk’teki sözde mahkemeden aktardığı habere göre, Ukrayna tarafında savaşan 2'si İngiltere, biri Fas vatandaşı 3 yabancı askerin duruşması görüldü. Söz konusu askerlerin, bölge yönetimini devirmeye yönelik girişimde bulunduğu hükmüne varan mahkeme, 3 yabancı askeri idama mahkum etti. Bölgedeki sözde yasalara göre mahkumların temyize gitmek için bir ay süreleri bulunuyor, idam cezası verilenler kurşuna diziliyor. AA

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