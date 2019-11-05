Azil sürecinde açık oturumlar

ABD tarihinde temsilciler meclisince başkan hakkında açılan azil soruşturmalarının 4.’sü ilerliyor.

ABD tarihinde sadece dördüncü kez Temsilciler Meclisi bir ABD Başkanı hakkında azil soruşturması başlattı. Temsilciler Meclisi’nin ilgili komisyonları, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna liderinden 2020 seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden ve ailesinin iş faaliyetlerini araştırmasını isteyerek federal yasaları delip-delmediğini araştırıyor. Amerikanınsesi.com’un haberine göre İstihbarat Komisyonu’nun California eyaletini temsil eden Demokrat üyesi Jackie Speier dün CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, komisyonların kapalı oturumlara bir hafta daha devam etmesi, ondan sonra açık oturumların başlamasını beklediğini söyledi.

Kimlerin açık oturumlara ifadeye çağrılacağı ya da bu türden kaç oturumun düzenleneceği henüz net değil. Soruşturmayı idare eden üyeler, bu oturumların soruşturmanın Amerikan halkına izah edilmesi bakımından kritik önem taşıyacağını vurguluyor.

Amerikan halkının duyması gereken önemli bilgiler

Bir yandan açık oturumların hazırlıkları yapılırken, yeni kapalı oturumların planlamaları da yapılıyor. Demokratlar bu hafta aralarında Enerji Bakanı Rick Perry ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un da olduğu 11 şahidi kapalı oturum için ifadeye çağırdı. Bu kişilerin kaçının ya da herhangi birinin ifade için Kongre’ye gelip-gelmeyeceği net değil. Perry, Temsilciler Meclisi’ne çağrılan ilk kabine üyesi konumunda bulunuyor. Azil soruşturmasında görev alan ve isminin açıklanmaması şartıyla konuşan bir yetkili, Perry’yle toplantının Çarşamba günü için planlandığı bilgisini verdi. Enerji Bakanlığı sözcüsü Shaylyn Hynes geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Perry’nin kapalı oturuma çıkmayacağının işaretini vermiş, ancak halka açık oturumda ifade vermeyi değerlendirebileceğini söylemişti. Bolton konusunda da Demokrat Adam Schiff, eski Ulusal Güvenlik Danışmanını “Amerikan halkının duyması gereken, başkanın yanlış davranışı hakkında çok önemli bilgilere sahip olduğunu” söyledi.

Mahkemelere de taşındı

Demokratlar’ın azil mücadelesinin bir boyutu da mahkemelere taşınmış durumda. Ancak Demokratlar, devam eden bu dâvâlar yüzünden azil soruşturmasını ertelemek istemediklerini vurguluyor. Demokratlar tarafından ifadeye çağırılan Eski Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Charles Kupperman, Kongre önüne çıkıp-çıkmama konusunda karar vermesi için mahkemeye başvurmuştu. Kupperman, soruşturmada işbirliği yapmayacağını açıklayan Trump’la Kongre arasında arada kaldığını belirtiyor. Kupperman’ın avukatı Charles Cooper, aynı zamanda Bolton’ın da avukatı, Cooper, davaya Bolton’ın da eklenebileceğini söyledi.