BAE, Arabistan’ın yanında yer aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD’nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden açıklamasını desteklediğini bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin yazılı açıklaması, ülkenin resmî haber ajansı WAM’da yer aldı. Açıklamada, “BAE, kardeş Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayına ilişkin yayımladığı açıklamayı destekliyor.” ifadeleri kullanıldı. ABD istihbaratının hazırladığı ve önceki gün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin yayımladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini bildirmişti. AA

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