Bağdat'ta pazar yerinde patlama gerçekleşti: 22 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi. Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da var. Patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personel seferber edildi.

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