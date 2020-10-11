Balinaların nesli tükeniyor

40 ülkeden 350’den fazla bilim insanı ve çevreci, nesillerinin tükenmesi tehlikesine karşı balina ve yunusları korumak için âcil küresel eylem çağrısı yaptı.

BBC’deki habere göre bilim insanlar ve çevrecilerin imzaladığı mektupta, balina ve yunusların soylarının “bıçak sırtında” olduğu belirtildi. Denizlerdeki aşırı kirlilik ve sömürüye karşı tedbir alınmaması sebebiyle, bu türlerin soyunun bizim yaşama süremiz içinde tükenebileceği uyarısı yapıldı. Mektupta büyük balina türlerinin bile tehlike altında olduğu vurgulandı. Mektuba önayak olan deniz bilimci Mark Simmonds “Bu, balinaların tehlike altında olduğunu fark etmemizle, herkesin eyleme geçeceği tarihi bir an olsun” diye konuştu. Dünyanın birçok yerindeki yara almış balina popülasyonları, av yasağı sayesinde toparlanma şansı bulduysa da, günümüzde insan kaynaklı kirlilik, yaşama alanlarının kaybolması ve küresel iklim değişikliği gibi nedenlerle ciddî tehdit altındalar. En büyük tehditlerden birini, okyanuslardaki balık ağı kalıntıları oluşturuyor. Yılda yaklaşık 300 bin balina ve yunusun, denizlerdeki ağlara takılarak öldüğü tahmin ediliyor. Meselâ Kuzey Atlantik çubuklu balinasından sadece birkaç yüz adet, California Körfezi’ndeki bir yunus türünden ise sadece 10 kadar kaldığı aktarılıyor. Mektupta yaşayan balina ve yunus türlerinden 90’ının ciddî tehlike altında olduğu belirtiliyor.