Baltık Denizi'nde tehlikeli gerilim

Baltık Denizi'nde Rus sınırına yaklaşan Amerikan bombardıman uçağı Rus uçağı tarafından fark edilip engellendi.

Konuyla ilgili açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlık; Rus SU-57 tipi savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellendiği duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı uçağın kokpit kamerasından havadaki gerilime dair görüntü paylaştı. Bakanlık açıklamasında Baltık Denizi’ndeki son gerilimde Rus uçağının müdahalesinin uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. ABD'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Rusya ve ABD uçakları aynı noktada en son 21 Mart'ta karşı karşıya gelmişti. Rusya ile AB ve ABD arasındaki mücadele Baltık ülkelerinde de kendini gösteriyor. AB ve ABD, Rusya'nın Baltıklarda söz sahibi olduğunu göstermek için sürekli hava sahası ihlali yaptığı öne sürüyor. Rusya’nın batı sınırlarına doğru askeri güç gösterileri ve tatbikatlarının sayısındaki artışı ise Kremlin'in tepkisine neden oluyor.

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