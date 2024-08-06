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6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü

06 Ağustos 2024, Salı 03:31
Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan ve Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasıyla sonuçlanan protestolarda çıkan şiddet olaylarında son iki günde 231 kişi öldü.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Şeyh Hasina'nın resmi konutunu terk etmesi ve ordunun, "geçiş hükümeti kurulacağını" açıklamasına rağmen ülke genelinde devam eden şiddet olaylarında dün 135 kişi öldü.

Şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı başkent Dhaka'da dün 78 kişi öldü, yüzlerce kişi de polisin ateş açması, gruplar arasındaki çatışma ve yağmalama olayları sırasında yaralandı.

Farklı hastanelerden yapılan açıklamalarda, pazar günü de ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 96 kişinin öldüğü bildirildi.

Bangladeş'in neredeyse tüm eyaletlerine sıçrayan şiddet olaylarında, birçok resmi bina ateşe verilirken, protestocuların Şerpur kentinde ele geçirdiği hapishaneden 500'ü aşkın mahkumun firar ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan oranlarını indirmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde ölenler için adalet çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi ölmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina 5 Ağustos’ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

AA

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