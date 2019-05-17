Başörtüsü üzerinden toplum kutuplaştırılıyor

Avusturya’da bağımsız Milletvekili Martha Bissman, ilkokullarda yürürlüğe sokulmak istenen başörtüsü yasağına tepki göstererek, “Başörtüsü üzerinden toplumu kutuplaştırıyorlar” dedi.

Avusturyalı milletvekili yasağa tepki için başörtüsü taktı

Avusturya’da büyük tepki çeken tartışmalı karar!

Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayacak yasa tasarısının görüşüldüğü meclis genel kurulunda bir konuşma yapan bağımsız Milletvekili Martha Bissman, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) son on yıldır Müslümanlara yönelik kışkırtıcı ve ırkçı yaklaşımları sonucunda bu topluma yönelik ırkçılığın sokağa taştığını ifade etti. Bissman, aşırı sağcı hükümetin çocukların gelişimini gerekçe göstererek başörtüsünü yasaklamak istediğini, bu durumun gerçeği yansıtmadığını, yasanın başörtüsünü hayatın bütün alanlarından çıkartmak için atılmış ilk adım olduğunu söyledi. “Başörtüsü, birçok Müslüman kadının günlük hayatta kullandığı, kimliğinin bir parçası ancak bugün hükümetin Müslüman karşıtlığının en belirgin sembolü olarak ortaya çıkıyor” şeklinde konuşan Bissman, kadınların kıyafetlerini siyasetçilerin belirleyemeyeceğini, başörtüsünün baskıyla takılmasına karşı olduğu gibi yasaklanmasına da karşı olduğunu vurguladı. Konuşmasının bir kısmını başörtüsü takarak sürdüren Bissman, Batıda son yıllarda başörtüsünün büyük bir tehdit gibi gösterildiğinin, başörtüsü üzerinden toplumun kutuplaştırıldığının altını çizdi.

Müslüman vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz

Bissman, “Özellikle FPÖ ve merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) kazandığımız değerlerin aksi yönünde bir tutum içindeler. Hoşgörü ve din hürriyeti gibi yüksek değerlerimiz parça parça ortadan kaldırılmak isteniyor” görüşünü paylaştı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in “artan İslamofobi sebebiyle ileride birçok kadının başörtülü kadınlarla dayanışma sergilemek için başörtüsü takacağı” yönündeki ifadelerini hatırlatan Bissman, “Biz Müslüman vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz, onları yalnız bırakmıyoruz. Birlikte durarak bizi bölmelerine müsaade etmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Mecliste konuşmaları izleyen başörtülü kadınları gösteren Bissman, Müslüman kadınların Avusturya’ya önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, ülkede Müslüman kadınlarla konuşmak yerine onlar üzerinden konuşmalar yapıldığını sözlerine ekledi.