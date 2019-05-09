"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Avusturya’da büyük tepki çeken tartışmalı karar!

09 Mayıs 2019, Perşembe 09:32
Avusturya’da aşırı sağcı hükümetin, ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı, salt çoğunlukla basit yasa olarak meclisten geçti.

İlkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısını, anayasa hükmünde kanun olarak meclisten geçirmeyi hedefleyen aşırı sağcı hükümet, özellikle muhalefette yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi’nin (NEOS) yasağa karşı oy kullanması nedeniyle, basit kanun olarak geçmesini sağlayabildi.

Sebastian Kurz liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin üçüncü kez meclise taşıdığı yasa tasarısı, anayasa hükmünde kanun olarak çıkartılamadı.

Basit yasa olarak mecliste kabul edilen başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesinde iptal başvurusu yapılabiliyor.

Müslümanlara yönelik ayrımcılık

"İlkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar, başlarını örtecek şekilde dini inançları temsil eden kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır.” ifadesine yer verilen yasa metninde, İslam ve Sihizm inancına mensup çocukların diğer dini gruplardan ayrıştırılması tepkilere neden oldu.

Aşırı sağcı hükümet, başörtüsü yasağının çocukların uyum sürecine hizmet etmesi amacıyla hayata geçirilmek istendiğini savunurken, halihazırda neredeyse bütün okullarda bulunan Hristiyanlara ait haç sembolünün yasaklanmaması ve Yahudilerin kullandığı Kipa’nın yasağın dışında tutulması, Müslümanlara yönelik uygulanan ayrımcılığın en önemli göstergesi olarak yorumlandı.

Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından yasaya uymayan aileler, 440 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Avusturya İslam Cemaati (AİC) Başkanı Ümit Vural, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayında hükümetin ayrımcılık içeren bir yasayı hayata geçirmek istemesine tepki gösterdi.

Vural, başörtüsünün İslam dinine ait bir uygulama olduğunu, bu durumun inanç özgürlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Her ne sebeple olursa olsun başörtüsünün yasaklanması Avusturya’daki Müslümanların din özgürlüğüne yapılmış doğrudan bir saldırıdır." görüşünü paylaştı.

İslam Cemaati'nin başörtüsü yasağına karşı tutumunun çok açık olduğunu ifade eden Vural, "Söz konusu uyum karşıtı ve uyumu bozan yasa tasarısının yürürlüğe girmemesi için hükümete karşı her yasal yola başvuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: avusturya, başörtüsü
Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Singapur'dan sosyal medyaya ilişkin dikkat çeken karar

    Türkiye genelinde AVM'lerin kapanış saatleri uzatıldı

    Erhürman istifasını Akıncı'ya sundu

    AB, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a: Her türlü "ültimatomu" reddediyoruz

    109 bin göçmen gözaltına alındı

    Avusturya’da büyük tepki çeken tartışmalı karar!

    Yeni Zelanda'daki saldırıda vefat eden Tuyan dualarla uğurlandı...

    İstanbullular '23 Haziran' için tatil programlarını erteledi

    Trump'ın oğluna resmi ifade verme çağrısı

    Hükümet krizi yaşanan KKTC'de son durum?

    Çin, zulmünü sosyal medyayla örtüyor

    Millî iradeye darbe vuruldu

    Devler Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Tottenham
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Myanmar'da uçak kazası

    '92 bin 165 öğretmen açığı var'

    'Libya'daki saldırılar siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi'

    BM'den nükleer anlaşma çağrısı

    Kirchner: Türkiye’de sistem 1950 öncesini andırıyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bumeranga dönerse
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karar siyasîdir; NOKTA
    Cevher İLHAN

    Büyük bir skandal...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Millî iradeye darbe vuruldu
    Ahmet BATTAL

    Kurucu üye dediğin…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çin, zulmünü sosyal medyayla örtüyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler oruç tutmayabilirler?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.