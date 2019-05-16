Avusturyalı milletvekili yasağa tepki için başörtüsü taktı

Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması, başta Avusturyalılar olmak üzere toplumda çeşitli kesimlerin tepkisine yol açtı.

Avusturya Ulusal Meclisinde dün kabul edilen ilkokul çocuklarına yönelik başörtüsü yasağına, toplumun çeşitli kesimleri din özgürlüğüyle çeliştiği için tepki gösterdi. İslam dininin resmen kabul edildiği ve 700 binin üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Avusturya’da, Müslüman kız çocuklarına yönelik hayata geçirilen yasa, Müslüman azınlığa dair sistemli ayrımcılığı ortaya çıkardı. Bağımsız Milletvekili Martha Bissman, Avusturya Meclisinde yaptığı konuşmada uygulamaya tepki göstererek elinde tuttuğu şalı başına örttü ve "Ben şimdi değiştim mi?" dedi. Konuyu gündeme taşıyan AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabında şunları yazdı: "Müslümanlara yönelik özel popülist yasalar ile ötekileştirmeyi amaçlayan Avusturya hükümetinin yasağına karşı Avusturya meclis kürsüsünden “başörtüsü taktım, şimdi farklı insan mı oldum?” diye tepki gösteren Martha Bissmann'ı onurlu duruşundan dolayı tebrik ederim. "Dünyanın neresinde olursa olsun, azınlıklar dışlanma ve ayrımcılığa karşı çoğunluk toplumun desteğine ihtiyaçları var, çoğunlukçu popülizme karşı kendilerini sınırlı olarak koruyabilirler. Avrupa'da Türkler ve Müslümanlar için geçerli olan Türkiye'de Suriyeliler vs. için geçerli." Haber Merkezi

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