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15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Başörtüsü yasağı temel haklara aykırı

15 Ocak 2020, Çarşamba 01:37
Başörtüsü yasağının temel hak ve hürriyetlere, din ve vicdan hürriyetine aykırı olduğunu dile getiren Vural, bu yasağın insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

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Başörtüsü yasağı devam edemez

Avusturya İslâm Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti döneminde meclisten geçirilen ve 2019’un eylül ayından itibaren okullarda uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vural, “Bugün ilkokullardaki başörtüsü yasağı hakkında Anayasa Mahkemesine şikayet dilekçesi verildi” ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesine taşındı

Avusturya’da Mayıs 2019’da meclisten geçen ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı Eylül ayından itibaren okullarda uygulanırken, yasaya uymayan çocukların aileleri 440 avro para cezasına çarptırılabiliyor. Avusturya İslâm Cemaati, aşırı sağcı hükümet tarafından geçen yıl yürürlüğe konulan ve başörtüsünü ilkokullarda yasaklayan yasanın iptali için, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başörtüsünün Müslüman kadınlara ait dini bir pratik olduğunun dünya genelinde herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Vural, İslâm Cemaati olarak kadınların baskıyla örtünmelerine de kesin bir şekilde karşı olduklarını vurguladı. Vural, dönemin iktidarı ve eğitim bakanının uyum, eğitim kurumlarının sekülerliği ve cinsiyet eşitliği gibi gerekçelerle yasağı yürürlüğe soktuğunu, ancak aynı gerekçeler doğrultusunda ilkokullarda herhangi bir dine ait sembol ya da kılık kıyafetin yasaklanmadığını, yalnız başörtüsünün hedef alınarak, eşitlik ilkesine aykırı bir tutum sergilendiğinin altını çizdi.

Viyana’da protesto edildi

Avusturya’da hükümet tarafından sunulan başörtüsünün yasaklanmasına yönelik yasa önergesi, başşehir Viyana’da protesto edilmişti. (4.2.2017) İktidarın Müslümanları doğrudan ilgilendiren başörtüsü gibi bir konuda kendileriyle diyalog kurma ihtiyacı duymadan karar aldığını hatırlatan Vural, yasağın yürürlüğe girdiği tarihten beri Avusturya genelinde yalnız 8 vak’anın meydana geldiğini, herhangi bir cezaî işlem yapılmadan konunun diyalogla çözüme kavuşturulduğu bilgisini de paylaştı. Vural, ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasının toplumda bir karşılığının olmadığını, konunun farklı gösterilerek popülist bir seçim vaadini gerçekleştirmek için kötüye kullanıldığını kaydetti. Başörtüsü yasağının temel hak ve hürriyetlere, din ve vicdan hürriyetine, yasalar önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getiren Vural, insan haklarını ihlâl eden bu yasağın, Avusturya toplumunu güçlendirmeyeceğini ifade etti.

AA

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