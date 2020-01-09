Yeşiller insan haklarına daha çok sahip çıkmalı

Avusturya’da yeni kurulan ÖVP-Yeşiller hükümetinin başörtüsünü ilkokullardan sonra ortaokullarda da yasaklama kararı aldıklarını duyurması üzerine görüşünü sorduğumuz eski Milletvekili Martha Bissmann şu yorumu yaptı:

Birinci Bölüm İçin Tıklayınız - Başörtüsü yasağı devam edemez Said Nursî’nin sözü bugün çok daha fazla geçerli “Koalisyon görüşmeleri esnasında çoğumuz ÖVP-Yeşiller hükümetinde azınlıklara yönelik fitnenin ve baskıcı sağcı-populist siyasetin son bulacağını umut ediyorduk. Ama bunun aksine başörtüsü yasağının yaygınlaştırılmasının hükümet programının merkezine alındığı Başbakan Kurz tarafından ifade edildi. Şimdi umarız ki en azından Yeşiller, hükümet döneminde insan hakları ve azınlık politikaları konularında daha fazla kendilerini göstersinler.” Avusturya - Yeni Asya

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