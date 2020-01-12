"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

MARTHA BISSMANN Birinci Avrupa’nın vicdanlı sesi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Ocak 2020, Pazar
“Müslüman hanımların başörtüleri yüzünden her gün ırkçılık ve ayrımcılık yaşamak zorunda olmaları, hakarete uğramaları, taciz edilmeleri, aşağılanmaları, çok zor iş bulmaları, eğitim imkânı bulamamaları beni hem şok etti, hem öfkelendirdi. Mecliste başörtüsü takarak yaptığım o konuşmayı bu duygularla yaptım. Müslüman olmayan daha fazla insanın bunları öğrenip benimle beraber aynı öfkeyi paylaşmalarını istedim.

“Konuşmam yüzde doksan-doksanbeş pozitif bulundu. İçerik olarak beğenmeyenler bile cesaretimi takdir ettiler. Sosyal medyada negatif yazanlar, destekçilerim onları geçince geri adım atmak zorunda kaldılar.

“Konuşmayı yaptığımda Eğitim Bakanı salondaydı. Zannederim, utanç duydu.

“İlkokullara getirilen başörtüsü yasağı tez zamanda kalkar. Ya Mecliste çoğunluk oyuyla ya da Anayasa Mahkemesi kararıyla. Zira yasak anayasadaki din hürriyetine aykırı.

“İslamofobiyle mücadele Müslümanlar ve cemaatler hakkındaki doğruları anlatarak yapılmalı. Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar daha yakın ve iç içe olmalı, herşeyden önce ‘insan’ olarak buluşmalılar.

“Akılcı ve insanî siyaset daha fazla öne çıkacak ve sesi de daha yüksek çıkacak.

“Meclisteki veda konuşmamda çok net ifade ettim: Geri dönecek, ama yalnız olmayacağım. Irkçılığa karşı sessiz kalmayacak, STK’larla aktif çalışmaya devam edeceğim.

“Avrupa temel değerlerini Hıristiyanlıktan alıyor ve bunlar İslamla tamamen aynı; şükür, tevazu, yardımlaşma, birlik beraberlik... Bunlar bir toplumu huzurlu ve iyi yapan evrensel değerler. Bütün dünya dinlerinde aynı veya benzer şekilde var.

“Bencillik, aç gözlülük, kapitalizm, para, israf, çevre kirliliği, çöp, aşırı enerji tüketimi, iklim değişimi... Hepsi birbirine bağlı.

“İnsan ne kadar bilinçliyse, kendisiyle, diğer insanlarla ve doğa ile o kadar bilinçli bir ilişki kuruyor. İnançlı insan bilinçli insandır. Bilinçli yaşamak, iyi bir toplum ve Avrupa’nın geleceği için çok önemlidir.

“Said Nursî’nin ‘Avrupa ikidir’ sözü bugün de aynı, hatta çok daha fazla geçerli.”

Bunlar, birinci Avrupa’nın vicdanlı seslerinden Martha Bissmann’ın Yeni Asya’da yankılanan mesajlarından çarpıcı anekdotlar.

Bu sesi herkes duymalı...

Okunma Sayısı: 965
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düşürdüğü uçak İran’ı sarsıyor

    Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti

    Tahran'da rejim protesto edildi

    Uygurlara hakları verilsin

    Suriyelileri Libya’ya kim gönderdi?

    Ekran bağımlılığı empatiyi kaybettiriyor

    Fransa'da tansiyon yeniden yükseldi

    Çeşme'den üzücü haber

    Ruhani, özür diledi

    7 ülke BM Genel Kurul'daki oy hakkını kaybetti

    İşte ikinci el otoda en çok tercih edilen markalar

    Libya’da ateşkes girişimlerine ilişkin Putin'den açıklama

    Marmara Denizi'ndeki deprem "V Oldukça güçlü" olarak hesaplandı

    Basın hürriyetinde geriye gittik

    Ukrayna Havayolları, artık İran üzerinde uçmayacak

    120 ilâç yok

    Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti

    Trablus’ta eğitime bir hafta ara verildi

    Hacızade: Tüm sorumluluğu alıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MARTHA BISSMANN Birinci Avrupa’nın vicdanlı sesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Seyda Ağabey: “Yeni Asya’yı bedenime sarın”
    Ahmet BATTAL

    Vicdanî Sultan....
    Genel

    Düşürdüğü uçak İran’ı sarsıyor
    Abdurrahman AYDIN

    Esirdeki esrar ve iltibas
    Genel

    Suriyelileri Libya’ya kim gönderdi?
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arzdaki boğuşmalara merakla bakmak
    Genel

    Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    “İntiHAARP”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.