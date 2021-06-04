"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

'Belarus'a yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek'

04 Haziran 2021, Cuma 21:51
AB, Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin büyükelçilerinin bugünkü toplantısında, geçen ay bir yolcu uçağının Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle, Belarus'a yönelik havacılıkla ilgili yasaklar üzerinde uzlaşı sağlandı.

Karara göre AB ülkeleri, Belaruslu hava yolu şirketlerinin tüm kalkış, iniş ve hava sahası kullanma taleplerini reddedecek.

AB'den Belarus'a daha fazla yaptırım mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bu gece yarısından itibaren Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin AB hava sahası ve havalimanlarını kullanamayacağını, yeni yaptırımların da yolda olduğunu bildirdi.

Michel, 23 Mayıs'ta bir yolcu uçağının Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle AB'nin aldığı havacılık yaptırımları hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"Sözümüzü tuttuk. Gece yarısından itibaren Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin işlettiği uçakların AB bölgesine inmesi, kalkması ve hava sahasını kullanması yasaklanmıştır." ifadesini kullanan Michel, Belarus'ta siyasi gerekçelerle tutuklananların serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Michel, "Kuruluşlara ve kişilere yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek." açıklamasını yaptı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, 23 Mayıs'ta bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.​​​​​​​

Olaydan bir gün sonra yapılan AB Liderler Zirvesi'nde olay şiddetle kınanmış, AB Konseyinin Belarus'a ait hava yolu şirketleriyle bazı kişi ve kuruluşlara ekonomik yaptırım kararı alması istenmişti.

IATA: AB'nin Belarus'a hava sahasını ve havalimanlarını kapatması hayal kırıklığı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararının "hayal kırıklığına sebep olan bir gelişme" olduğunu ve havacılık güvenliğinin politize edilmemesi gerektiğini bildirdi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından Belaruslu hava yolu şirketlerine konulan yasağa tepki gösterdi.

Walsh, EASA'ya çağrıda bulunarak, “siyaset ve havacılık güvenliği konuları arasındaki kritik ayrımın" muhafaza edilmesini istedi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçağın bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmasını da kınadıklarını ve bağımsız soruşturma çağrısında bulunduklarını belirten Walsh, "İki yanlış bir doğru etmez. Politikacılar, asla siyasi veya diplomatik gündemler peşinde koşmak için havacılık güvenliğini bir kılıf olarak kullanmamalıdır." uyarısında bulundu.

Walsh, AB'nin Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararını "hayal kırıklığına sebep olan bir gelişme" olarak niteleyerek, "havacılık güvenliğinin politize edilmemesi" gerektiğini vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi yok parasına satıyor, vatandaş alamıyor

    'Belarus'a yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek'

    AB, aşı teklifini DTÖ'ye sundu

    KKTC'ye 'karantinasız giriş' dönemi başladı

    Hatay'daki kazada Şehit olan Necati Yatkak, dualarla uğurlandı

    Vefat sayısı 75 gün sonra tekrar 100'ün altına indi

    İşsiz ev gençliği oluştu

    Endonezya kıyılarında insanlık dramı...

    Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke konumunda

    Karneler basılı olarak da verilebilecek

    Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: 3 Azerbaycanlı vefat etti

    '30 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı'

    'Bilimsel dayanaktan tamamen yoksun iddialar'

    Ali Koç: Keşke bugünleri yaşamasaydık

    Futbolda şike davasında verilen kararlar açıklandı

    Darbe karşıtı 'sivil hükümet' Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık haklarını geri verecek

    Kolombiya'da 9 Haziran için ''büyük protesto'' çağırısı

    LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin detaylar

    Gerçek enflasyon 4 kat fazla

    Dünyada son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ve erken seçim
    Ahmet Tiz

    Bir devrin sonu
    Ahmet BATTAL

    Adalet sana, ibadet bana
    Durmuş Ali İnci

    At eti yemek mi, yoksa sigara içmek mi?
    Abdil YILDIRIM

    Sarayın sahibi değilsin, emanetçisin
    Süleyman KÖSMENE

    Gölgeler, perdeler ve gerçekler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (3)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Kâinattaki muazzam hadiseler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.