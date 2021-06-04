'Belarus'a yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek'

AB, Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin büyükelçilerinin bugünkü toplantısında, geçen ay bir yolcu uçağının Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle, Belarus'a yönelik havacılıkla ilgili yasaklar üzerinde uzlaşı sağlandı.

Karara göre AB ülkeleri, Belaruslu hava yolu şirketlerinin tüm kalkış, iniş ve hava sahası kullanma taleplerini reddedecek.

AB'den Belarus'a daha fazla yaptırım mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bu gece yarısından itibaren Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin AB hava sahası ve havalimanlarını kullanamayacağını, yeni yaptırımların da yolda olduğunu bildirdi.

Michel, 23 Mayıs'ta bir yolcu uçağının Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle AB'nin aldığı havacılık yaptırımları hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"Sözümüzü tuttuk. Gece yarısından itibaren Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin işlettiği uçakların AB bölgesine inmesi, kalkması ve hava sahasını kullanması yasaklanmıştır." ifadesini kullanan Michel, Belarus'ta siyasi gerekçelerle tutuklananların serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Michel, "Kuruluşlara ve kişilere yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek." açıklamasını yaptı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, 23 Mayıs'ta bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.​​​​​​​

Olaydan bir gün sonra yapılan AB Liderler Zirvesi'nde olay şiddetle kınanmış, AB Konseyinin Belarus'a ait hava yolu şirketleriyle bazı kişi ve kuruluşlara ekonomik yaptırım kararı alması istenmişti.

IATA: AB'nin Belarus'a hava sahasını ve havalimanlarını kapatması hayal kırıklığı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararının "hayal kırıklığına sebep olan bir gelişme" olduğunu ve havacılık güvenliğinin politize edilmemesi gerektiğini bildirdi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından Belaruslu hava yolu şirketlerine konulan yasağa tepki gösterdi.

Walsh, EASA'ya çağrıda bulunarak, “siyaset ve havacılık güvenliği konuları arasındaki kritik ayrımın" muhafaza edilmesini istedi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçağın bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmasını da kınadıklarını ve bağımsız soruşturma çağrısında bulunduklarını belirten Walsh, "İki yanlış bir doğru etmez. Politikacılar, asla siyasi veya diplomatik gündemler peşinde koşmak için havacılık güvenliğini bir kılıf olarak kullanmamalıdır." uyarısında bulundu.

Walsh, AB'nin Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararını "hayal kırıklığına sebep olan bir gelişme" olarak niteleyerek, "havacılık güvenliğinin politize edilmemesi" gerektiğini vurguladı.