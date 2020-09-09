“Belarus çökerse, Rusya da çöker

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan protestoların bir sosyal medya uygulaması üzerinden koordine edildiğini belirterek, bu yöntem karşısında Rusya’nın da baş edemeyeceğini vurgulayarak, “Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek.” dedi.

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de bu yönteme karşı duramayacağı konusunda uyardığını dile getirdi. Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından “seçimlere hile karıştırıldığı” iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

AA

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