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30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Belçika ''sömürgeci'' geçmişiyle yüzleşiyor

30 Haziran 2020, Salı 11:59
Belçika Kralı Philippe, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'ye, Kongo'da sömürgeci dönemde yaşanan "şiddet olayları" ve "neden oldukları acılardan" derin üzüntü duyduğunu bildiren mektup gönderdi.

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesindeki habere göre, Kral Philippe, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) bağımsızlığının 60'ıncı yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye mektup yolladı.

Kral Philippe, mektupta mevcut ikili ilişkileri daha da geliştirmek için "geçmişi" konuşmak gerektiğine dikkati çekti.

KDC ile Belçika'nın tarihi geçmişinin başarıların yanı sıra "acılı" dönemler de içerdiğine işaret eden Kral Philippe, "Geçmişte ortak hafızamızda hala yer eden bazı şiddet olayları ile birlikte zulme tanıklık edildi." ifadesini kullandı.

Kral Philippe, "Geçmişte yaşanan acılar için derin üzüntümü ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Her türlü ırkçılıkla mücadele edeceğinin altını çizen Kral, Belçika Parlamentosunun sömürgeci geçmişe ilişkin araştırma yapılmasına dair başlattığı çalışmaları desteklediğini kaydetti.

Kral Philippe mektubunda özür dilemese de Belçika Kraliyet ailesinden ülkenin Kongo'daki sömürgeci geçmişine ilişkin açıklama yapan ilk Kral oldu.

Kral 2. Leopold Kongo'yu yıllarca yağmalamıştı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Belçika'da da yoğun protestolar gerçekleşmişti.

Vatandaşlar, Belçika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sömürgeci geçmişinin simgesi olan Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerini hedef almaya başlamış, Kral'ı anımsatan sokak isimleri, otobüs durakları ve heykellerin kaldırılması için kampanya başlatmıştı.

Kral 2. Leopold, kendi mülkü ilan ettiği Kongo'yu yıllarca yağmalamış, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş, cani uygulamalarıyla zaman içinde "Kongo Kasabı" olarak anılmıştı.

Kongo, Belçika’dan bağımsızlığını 1960’ta kazanarak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti oldu.

AA

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