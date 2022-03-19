Beşşar Esad'dan BAE'ye tarihi ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, burada Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile bir araya geldi.

Esad, 11 yıl önce başlayan iç savaştan bu yana ilk kez bir Arap ülkesine resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dubai Emirliği resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Al Maktum'un Dubai'de, "iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Esad ile bir araya geldiği" aktarıldı. Al Maktum'un görüşmede "kardeş Suriye'ye" güven ve barış dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, Al Maktum'un Suriye ve bölge için istikrar ve kalkınma temennisinde bulunduğu ifade edildi. Açıklamada sözlerine yer verilen Muhammed bin Raşid Al Maktum, şunları kaydetti: "BAE devleti, Suriye ile yapıcı yeni iş birliği süreçlerini başlatmayı önemsiyor. Her iki ülkenin kardeş halklarının çıkarlarına olacak çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarını da bekliyor." Beşşar Esad, Al Maktum'la görüşmesinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Suriye haber ajansı SANA'ya göre, heyette Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Beşşar Caferi de yer aldı. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle de ekonomi ve yatırım alanlarında bu ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması ele alındı. Öte yandan Esad'ın ziyaretini eleştiren ABD hükümeti, ziyaretten duyduğu 'derin hayal kırıklığını' BAE makamlarına iletti. Euronews Türkçe

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