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18 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Beyaz Saray: Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

18 Temmuz 2024, Perşembe 11:31
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tıbbi bir durum ortaya çıkarsa çekilirim

 

Biden'ın, Kovid-19 aşısının bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkan'ın Delaware'de kendini izole edeceği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın, Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Biden'ın, görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkan'ın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.

Notta, Başkan'ın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, Başkan'ın kendini izole edeceği belirtildi.

Biden: "Kendimi iyi hissediyorum"

ABD Başkanı Biden da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını doğrulayarak "Ancak kendimi iyi hissediyorum ve herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

İyileşme sürecinde evde kalacağını belirten Biden, "Bu süre içerisinde Amerikan halkı için çalışmaya ve görevlerimi yerine getirmeye devam edeceğim." paylaşımında bulundu.

Son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği endişesiyle kendi partisi dahil, birçok kesim tarafından başkanlık seçiminden çekilmesi baskısı altında olan 81 yaşındaki Biden, daha önce de 2 kez Kovid-19'a yakalanmıştı.

AA

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