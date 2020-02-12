"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Beyaz Saray'dan İdlib açıklaması

12 Şubat 2020, Çarşamba 14:34
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, İdlib'deki son durumla ilgili, "Suriye'deki sivil katliamlarının durdurulması gerektiğini yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz, fakat İdlib'e askeri olarak müdahale edeceğimizi sanmıyorum." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'den bir heyet Rusya'ya gidecek

"Askerlerimize zarar gelmesi halinde rejim güçlerini vuracağız"

Erdoğan ve Putin görüşmesinde 'İdlib' konuşuldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panelde, ABD'nin İdlib ve Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdlib'de Esed rejimi ile birlikte Rusya ve İran'ın da Türk askerleri ve Türkiye ile birlikte çalışan unsurlara saldırdığını belirten O'Brien, "Küresel bir polis olarak oraya paraşütle inip saldırıları durdurmamız mı bekleniyor?" yorumuyla son duruma ilişkin ABD'nin bakış açısını özetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkinin inişli-çıkışlı olduğunu savunan O'Brien, "Suriye'deki sivil katliamlarının durdurulması gerektiğini yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz, fakat İdlib'e askeri olarak müdahale edeceğimizi sanmıyorum." ifadesini kullandı.

"Kötü durumu sona erdirecek sihirli bir şey yok"

Suriye ve İdlib'de barışa yönelik bir çözüm için çaba gösterdiklerini ve bu çabayı sürdüreceklerini aktaran O'Brien, "İdlib'deki durum çok kötü. Esed çok kötü bir aktör. İranlılar da çok kötü bir aktör. Ruslar ve Türklerin adımları oradaki duruma yardımcı olmuyor. Fakat biz Rusların, İranlıların ya da Esed'in tüm kötü eylemlerini durdurma pozisyonunda değiliz. Oradaki kötü durumu sona erdirecek sihirli bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İdlib'le ilgili geçen yılki Twitter paylaşımına atıf yapan O'Brien, o günkü durumda Trump'ın İdlib konusunda bir müzakere alanı yaratılmasına vesile olduğunu, ancak gelinen noktada bu atmosferin oldukça zayıfladığını düşündüğünü söyledi.

O'Brien'ın açıklamaları, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i İdlib konusunda müzakerelerde bulunmak üzere dün Ankara'ya gönderdiklerini ifade eden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarının ardından soru işaretlerine neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine dünkü açıklamasında başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karantina yetkilisine de sıçradı: 40 kişide daha virüs tespit edildi!

    Beyaz Saray'dan İdlib açıklaması

    Sınır birliklerine askeri takviye devam ediyor

    ABD, rejime ait 2 askeri noktayı vurdu

    'Başarım için dua eden tüm insanlara minnettarım'

    Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'den bir heyet Rusya'ya gidecek

    Sağlık Bakanlığı'na 8844 sözleşmeli personel alınacak

    Çin'de ölü sayısı 1114’e yükseldi

    "Askerlerimize zarar gelmesi halinde rejim güçlerini vuracağız"

    Erdoğan ve Putin görüşmesinde 'İdlib' konuşuldu

    İdlib'de ABD - İsrail tuzağı

    Ruh sağlığımız bozuldu

    Suriye mutabakatlara uymadı

    Soru önergeleri bakanlıklara havale

    İstanbul depremi için zaman kalmadı

    Varlık yerine borç bırakmayalım

    2019’da büyük çaplı iflâslarda rekor

    İşsizlikte bütün yılların rekoru

    Öğrencilerden gelen mektuplarla teselli buluyorlar...

    Babasının hayalini gerçekleştirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İdlib tuzağı derinleşiyor
    Genel

    İdlib'de ABD - İsrail tuzağı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dizi dizi inciler
    Ahmet BATTAL

    El ayak çekilince - 2
    Faruk ÇAKIR

    Büyüyen kriz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var; her şey var
    Süleyman KÖSMENE

    Şükür mesleğinin şifreleri
    Cevher İLHAN

    Suriye’de inat ve İdlib tuzağı
    Mustafa ORAL

    Hayata açılan pencereler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.