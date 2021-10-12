Beyrut Limanı patlaması soruşturması askıya alındı

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan hakimin "görevden alınması" talebi üzerine soruşturmanın yeniden askıya alındığı bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açtı. Temyiz Mahkemesinin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alındı. Eski Maliye Bakanı hakkında gözaltı kararı Öte yandan hakim Bitar, hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkardı. Eski Maliye Bakanı Halil, halihazırda Şii Emel Hareketinden milletvekili olarak Mecliste yer alıyor. AA

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