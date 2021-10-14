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14 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Beyrut'ta asker sokağa indi

14 Ekim 2021, Perşembe 13:16
Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ı "görevden alma" talebini ikinci kez reddetti. Kararın protesto edildiği gösteriler nedeniyle Beyrut sokakları karıştı.

Temyiz Mahkemesi liman patlamasını soruşturan Bitar'ın görevden alınması talebiyle 12 Ekim'de yapılan başvuruyu karara bağladı.

Bitar'ın görevden alınması talebinin Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiği; Mahkemenin, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Bitar'ı görevden alma yetkisine sahip olmadığı aktarıldı.

Başkentte ölü ve yaralılar var

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri, hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı. Saldırı sonucu 1 kişi öldü bazı göstericiler de yaralandı.

Askerler, olayları yatıştırmak üzere devriyeye çıktı.

Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Nasrallah, Bitar'ı hedef göstermişti

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 11 Ekim Pazartesi günü yaptığı televizyon konuşmasında, "Beyrut Limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var." iddiasıyla Bitar'ı hedef göstermişti.

Ayrıca, yerel basında çıkan haberlere göre, Bakanlar Kurulu toplantısında Bitar'ın görevden alınması yönünde ısrar eden Şii bakanlar, "Bitar'ın yerine başka bir ismin atanmaması durumunda yansımalarının sokakta görüleceği" uyarısında bulunmuştu.

Etiketler: Beyrut, asker, sokak
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