Biden'dan Rusya'ya 'gerginliği azaltma' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda endişesini dile getirdi ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın bugün Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede birçok bölgesel ve küresel konunun ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, New START Anlaşmasının genişletilmesi ile ABD ve Rusya'nın silah kontrolü ve mevcut güvenlik meseleleri konusunda stratejik istikrar diyaloğunu sürdürme niyeti de dile getirildi." ifadesi kullanıldı. AA

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