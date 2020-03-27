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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Bill Gates: Sokağa çıkma yasağı ilan edilmezse vaka sayısı artar

27 Mart 2020, Cuma 15:16
Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

CNN'de Anderson Cooper ve Dr. Sanjay Gupta'nın sorularını yanıtlayan Gates, Cooper'ın "Sizce hayat 12 Nisan'dan önce normale dönecek mi?" sorusuna, "Bence bu gerçekçi değil, vaka sayısı yükselmeye devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, halkın Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar iş başı yapmasını umduğunu ifade etmişti. Cooper'ın sorusu Başkan'ın söylemine açık bir gönderme olsa da, siyasetten uzak kalmaya çalıştığı bilinen Gates, cevabında Trump'ın ismini geçirmedi.

Gates, daha önce 2015 yılında gerçekleştirdiği bir TED Talk'ta böyle bir salgının meydana gelebileceğini ve önlem alınması gerektiğini söylediğini hatırlattı. 2015'te yaptığı konuşmada Gates'in "Savaşa hazırlanmak için çok para harcıyoruz, ama bir salgına karşı bu kadar hazırlık yapmıyoruz" dediği ve hızlı tanı koyup, aşı üretebilecek sistemlere yatırım yapılması gerektiğini söylediği görülüyor. Gates kendinin bu yönde yatırımları olsa da, çağrısının neredeyse hiç karşılık bulmadığını ifade etti.

ABD'de eyaletlerin aldığı kararların yeterince etkili olmayacağını ifade eden Gates, ekonomik durumdan endişeli olan ABD'li siyasetçilere de seslendi:

"Ülkeyi ve ekonomiyi kapatmanın ciddi bir bedeli olduğunu biliyorum. Bunu yaptığımızda ekonomik problemler taşıyoruz, bu yüzden bu süreyi olabildiğince kısa tutmalıyız. Eyalet eyalet farklı yöntemler uygulanması işe yaramayacak. Vakalar ciddi bir şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayan her yerde büyümeye devam edecek." 

Etiketler: Bill Gates, sokağa çıkma yasağı, vaka sayısı
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  • Toygar

    27.3.2020 15:25:44

    Sırada başka ne numaraların var Gates! Yürü bakalım!..

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