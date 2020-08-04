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6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'Bir nesil büyük felaketle karşı karşıya'

04 Ağustos 2020, Salı 23:17
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 160'tan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını belirterek, dünyanın bir nesli tehdit eden büyük bir felaketle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Guterres, Twitter'dan yayımladığı video mesajında, Kovid-19 salgınının eğitim tarihindeki en büyük kesintiye neden olduğunu vurgulayarak, bu dönemde 160'dan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını söyledi.

Dünya genelinde en az 40 milyon öğrencinin de okul öncesi eğitimden mahrum kaldığına işaret eden Antonio Guterres, "Dünya, sayısız insan potansiyelini boşa harcayabilecek, onlarca yılllık süreci baltalayabilecek ve eşitsizliği artabilecek bir nesilsel felaketle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını öncesinde de 250 milyon çocuğun okula gidemediğini ve dünyanın halihazırda bir "eğitim krizi" yaşadığını belirten Guterres, "Dünya çocukları ve gençleri için belirleyici bir noktadayız. Şu anda hükümetlerin ve ortaklarımızın aldığı kararların, yüz milyonlarca genç insanın hayatı üzerinde uzun süreli etkisi olacak." görüşünü paylaştı.

BM Genel Sekreteri Guterres, virüsün yerel çapta yayılmasını durduran bölgelerde okulların açılması ve öğrencilerin en güvenli şekilde okullarına dönmesi gerektiğini de kaydetti.

AA

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  • mert

    5.8.2020 11:16:51

    okuldan uzak kalmaları doğru bir anne babanın yanında iseler fayda mı sağladı zarar mı tartışılır.Ben ahlakı düzgün çocuğumun okul ortamında her geçen gün nasıl dejenere olduğuna şahidim.Çocuklar öğretim akacağız diye var olan eğitimlerini de yanlış okul ve yanlış öğretmenin elinde yitirip geliyorlar.

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