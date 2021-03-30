ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN’DAN BMGK’YE “SURİYE’DEKİ SAVAŞA SON VEREMEZSEK BİZE YAZIKLAR OLSUN” MESAJI...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine seslenerek, “Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun.” dedi. BMGK’de Suriye’deki insanî durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Blinken, 13,4 milyon kişinin yani her 3 Suriyeliden 2’sinin insanî yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti. Blinken, Suriyelilerin yüzde 60’ının da açlık riski ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, Suriyeli bir kadının çocuklarını beslemek için saçını satmak zorunda kaldığını anlattı. Bakan Blinken, “Biz bu koltuklarda oturuyoruz, konuşuyoruz, ülkelerimizi temsil ediyoruz, ama gerçekten anlamlı bir şey yapıp harekete geçecek ortak insanlığı kalbimizde bulamıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun.” ifadesini kullandı.

Kapılar açılsın

Suriyelilere bir an önce insanî yardımların ulaşması gerektiğini söyleyen Blinken, geçen sene Rusya’nın itirazı üzerine kapanan sınır ötesi insanî yardımların girdiği Öncüpınar (Bab al Salam) ve Al Yarubiyah sınır kapılarının tekrar açılması ve Suriye’ye yardımların Cilvegözü dahil 3 sınır kapısından girmesi çağrısında bulundu. BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye’de açlığın önlenmesi için daha fazla insani yardıma ve bu yardımların gönderileceği daha fazla sınır kapısına ihtiyaç olduğunu belirtti.