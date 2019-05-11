"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Bizim için Anneler Günü yok'

11 Mayıs 2019, Cumartesi 14:34
Suriye'de savaşın mağdur ettiği anneler, yarın kutlanacak "Anneler Günü"ne bu yıl da buruk giriyor .

Suriye'de iç savaşın ilk yıllarında Beşşar Esed rejiminin Halep iline düzenlediği saldırılarda eşini kaybeden Emine Um Abdullah, İdlib'de sığındığı çadır kentte 6 çocuğuna bakabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.

Suriye'de savaşın mağdur ettiği anneler

Suriye'de iç savaşın ilk yıllarında Beşşar Esed rejiminin Halep iline düzenlediği saldırılarda eşini kaybeden Emine Um Abdullah, İdlib'de sığındığı çadır kentte 6 çocuğuna bakabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. 

İdlib'deki sığınmacı kamplarında yaşayan ve eşini Halep'te rejim saldırısında kaybeden Emine Um Abdullah zorlu yaşam hikayesini anlattı.

Um Abdullah, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak için gecesini gündüzüne katarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Evlere temizliğe giden anne, zor koşullarda yetim çocuklarına bakmaya çalışıyor.

"Çocuklar bile bayramları unuttu"

Suriye'de savaş şartlarının oluşturduğu durumdan dolayı hayatta kalma mücadelesi vermeye çalıştıklarını vurgulayan Um Abdullah, "Bizim için Anneler Günü yok, biz bu günleri unuttuk. Yarın başımıza ne geleceğini bilmeden bugünü yaşıyoruz. Çocuklar bile bayramları unuttu. Bizim için bu durumda bayram yok." dedi.

Um Abdullah, çocuklarına bakabilmek için evlere giderek temizlik yaptığını dile getirerek, "Çok şükür bundan onur duyuyorum. Günde en az bin 500 Suriye Lirası (15 TL) kazanıyorum. Çocuklarımın her isteklerinin karşılayamasam da onların iyi olması beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Kazandığı parayla çocuklarının ihtiyacını karşılamakta zorlandığını belirten Um Abdullah, şöyle devam etti:

"Eğer Allah bizden razıysa, bizden mutlusu yok. İç savaşın başında eşimi kaybettim. Çocuklarım küçükken buraya geldik. Bu çadırda yaşıyoruz. En büyük oğlum yaralı olduğu için çalışmıyor. Ona da ben bakıyorum. Elimden geldiği kadar onlara daha düzgün bir hayat yaşatmaya çalışıyorum. Çocuklarıma daha iyi bir yaşam ve eğitim şartı sunabilmeyi istiyorum."

İç savaşın bir an önce bitmesini isteyen Um Abdullah, "Ramazan ayındayız, çocuklarımın karnını doyurmak için borç alıyorum. Çocuklarım muhtaç olmasın başka bir şey istemiyorum bu hayattan. Hayatımı çocuklarıma adadım. Onları nasıl büyüttüğümü bir tek ben bilirim. Onlar için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

AA

Etiketler: Suriye, iç savaş, anne
Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Georgetown Üniversitesinde ezan ve iftar

    Arabulucular teyit etti: İsrail ateşkese bağlı kalacak

    Libya'da çatışmalar yeniden başladı

    Otomotivde üretim de, ihracat da azaldı

    Asırlık geleneği genç hafızlar devam ettiriyor

    Reyhanlı'daki bombalı saldırıda ölen 53 kişi anıldı

    'Çin ile anlaşmak için aceleye gerek yok'

    'Bizim için Anneler Günü yok'

    Bebek katili PKK'lı terörist yakalandı

    Reuters: Türk bankaları TL'de değer kaybını durdurmak için 4,5 milyar dolar sattı

    İmamoğlu: 23 Haziran seçimleri bir demokrasi sınavı olacak

    Avrupa Komisyonu üyesi Hahn: Seçimi yenileme gerekçesi bir güldürü

    İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

    'Cezayir diktatör değil sivil bir hükümet istiyor'

    Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

    ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu tırmandıracak adım

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Berger: Türkiye, AB için çok önemli

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bunlar seçimle geldi, ama seçimle gitmezler”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hafıza tazelemek için bazı notlar
    Ahmet BATTAL

    Kumpassan Genel Müdürlüğü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Siyasî dalâvereler”le değil...
    Genel

    Korkunun tuzağına düşmeyin
    Hüseyin Şahinoğlu

    Kabre imanla girmek
    Mustafa Göknur

    "Adalet istiyorum!"
    Genel

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı
    Mehmet KARA

    YSK kararının ardındaki sorular

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.