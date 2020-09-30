"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

BM: Etiyopya'daki seller 1 milyon kişiyi etkiledi

30 Eylül 2020, Çarşamba 14:00
Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da mevsimsel yağışların yol açtığı sellerden 1 milyon kişinin etkilendiğini ve yaklaşık 300 bin kişinin de yerinden olduğunu bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde görülen şiddetli ve uzun süren yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu, haziran ayından bu yana yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Yağışların Afar, Oromiya, Gambella, Güney, Somali ve Amhara eyaletlerinde 1 milyon kişiyi etkilediği ve çaresiz bıraktığı ifade edilen açıklamada, sellerde sağlık kurumlarının da zarar gördüğü ve ilaç kıtlığı yaşandığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, kötüleşen hijyen koşullarından ötürü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), kolera ve su kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinin arttığı; barınma, gıda ve sağlık başta olmak üzere farklı başlıklarda yapılacak yardım çalışmaları için 40 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Her yıl haziran ve eylül ayları arasında yoğun yağış alan ülkede, sel ve heyelanlardan ötürü yüzlerce kişi ölüyor.

AA

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin Kurtuluş Örgütü: Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt derhal istifa etmeli

    İran'da hastanelerde yer kalmadı

    BM: Etiyopya'daki seller 1 milyon kişiyi etkiledi

    81 ilde şehir içi toplu ulaşım ve konaklama tesislerinde HES kodu dönemi

    İlk canlı yayın tartışmasında sert eleştiriler havada uçuştu

    '7 bin ila 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyoruz'

    Yaşlı nüfusu en fazla ve en az olan iller belli oldu: İstanbul 61 ili geçti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine Doğu Akdeniz mektubu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 2300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi

    Ekonomi dikiş tutmuyor

    Silâhlı şiddet olayları arttı

    Finansal yardımsız 3 ay dayanırız

    ‘Ayasofya Sempozyumu’ 2 Ekim’de başlayacak

    2. İntifada’nın 20. yılı

    Veliaht Prens Nevvaf, Kuveyt'in yeni Emiri oldu

    Ermenistan'ın Türkiye açıklamaları provokasyon içeriyor

    Koca: Bugün 1427 yeni hastamız var

    "Hava yolu yolcu trafiği 2020'de yüzde 66 azalacak"

    Fuat Oktay, KKTC Başbakanı ile görüşecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Açılım”lar kapanmasaydı...
    Cevher İLHAN

    Babam...
    Ahmet BATTAL

    İtiraf ile iftira farkı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ölenin arkasından kötülükleri konuşulur mu?
    Genel

    Ekonomi dikiş tutmuyor
    Risale-i Nur'dan

    I. Dünya Savaşı’nda Ermenilere ders veren ahlâk
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Pandemili koronada iktisat dersleri
    Adnan Şimşek

    ...Ve ölüm vardır
    Faruk ÇAKIR

    Birlikte, ama neye karşı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.